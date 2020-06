Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie nu va abandona populatia din Hong Kong daca Beijingul va impune in aceasta regiune noua lege a securitatii nationale, ce contravine obligatiilor internationale ale Beijingului ce decurg din acordul din 1984, a declarat miercuri premierul Boris Johnson, citat de Reuters. …

- Congresul National al Poporului (CNP) din China - a adoptat legea securitatii nationale pentru Hong Kong, transmite dpa. Actul normativ a dat naștere la noi proteste in aceasta provincie și a starni...

- Parlamentul chinez a adoptat, joi, proiectul de lege privind securitatea nationala la Hong Kong, care a dat un nou impuls contestarii in fosta colonie britanica, relateaza Reuters. Pe acest fundal, Mike Pompeo a notificat Congresul ca Hong Kong nu mai are autonomie fata de China si se asteapta ca SUA…

- Presedintele Chinei, Xi Jinping, a declarat ca tara isi va intensifica pregatirile pentru fortele combatante si va imbunatati capacitatea de a derula misiuni militare, pe masura ce pandemia de COVID-19 incepe sa aiba un impact profund asupra securitatii nationale, relateaza televiziunea chineza de stat.…

- Relațiile sino-americane sunt la cel mai scazut nivel. Duminica, ministrul chinez de Externe, Wang Yi (foto) , nu și-a menajat vorbele cand a vorbit despre tensiunea reinnoita dintre cele doua țari, de la inceputul crizei de coronavirus . China și Statele Unite sunt „in pragul unui nou Razboi Rece”,…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a criticat din nou China miercuri, calificand drept "derizorie" suma de 2 miliarde de dolari promisa de Beijing in lupta impotriva pandemiei de COVID-19, in comparatie cu sutele de mii de vieti pierdute si pagube de miliarde de dolari provocate de raspandirea…

- Presedinta Taiwanului, Tsai Ing-wen, a declarat miercuri ca tara sa nu poate accepta sa devina parte a Chinei sub oferta „o tara, doua sisteme”, respingand ferm pretentiile de suveranitate ale Beijingului. De cealalta parte, China a raspuns ca „reunificarea” este inevitabila si ca nu va tolera vreodata…

- "OMS chiar a dat-o in bara. Dintr-un anumit motiv; o organizatie finantata in mare parte de SUA a fost totusi foarte mult de partea Chinei. Vom analiza asta mai bine. Din fericire, am respins din timp sfatul lor de a pastra deschise frontierele cu China. De ce ne-au facut o astfel de recomandare…