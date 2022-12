Stiri pe aceeasi tema

- Filarmonica Pitești organizeaza joi, 24 noiembrie, de la ora 19.00, in sala „Simfonia”, ultimul concert simfonic al lunii. Alaturi de orchestra simfonica, dirijata de Jordi Mora (Spania), revine chitaristul Stan Zamfirescu. In program: J. Rodrigo – Concertul pentru chitara și orchestra „Concierto de…

- Conținut oferit de: Partener extern: Daca ți-ai propus sa vizitezi Statele Unite trebuie neaparat sa vizitezi aceste locuri. America este atat de diversificata incat trebuie sa iți faci un itinerariu și pe care trebuie sa il respecți cu sfințenie. Parcul Național Yosemite Unul dintre cele mai formidabile…

- Un comunicat IPJ Bacau postat in aceasta dimineata a transmis ca se vor desfasura perchezitii domiciliare in 33 de locatii, pentru infractiuni de inselaciune cu consecinte deosebit de grave.Actiunea este realizata cu sprijinul politistilor din cadrul B.C.C.O. Bucuresti, B.C.C.O. Brasov, S.C.C.O. Neamt,…

- Un tribunal arbitral afiliat Bancii Mondiale a stabilit recent ca Romania a incalcat Tratatul Carta Energiei și a invitat guvernul de la București sa negocieze valoarea despagubirilor cu grupul de investitori care a reclamat-o, informeaza Institutul Internațional pentru Dezvoltare Sustenabila (IISD),…

- Nationalele feminine de fotbal ale Statelor Unite, campioana mondiala, si Olandei, au fost repartizate in aceeasi grupa, grupa E, la turneul final al Cupei Mondiale de fotbal feminin din 2023, conform tragerii la sorti care a avut loc sambata, la Auckland (Noua Zeelanda), potrivit Agerpres.Meciul celor…

- La data de 19 octombrie a.c., politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Calarasi, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. ndash; Biroul Teritorial Calarasi, efectueaza 6 perchezitii domiciliare, in judetele Calarasi, Ilfov si in municipiul Bucuresti. Potrivit unui comunicat al Politiei…

- Selectionata Romaniei va evolua in Grupa B, alaturi de Spania, Ucraina si Croatia, la turneul final al Campionatului European de fotbal Under-21 din 2023, gazduit de Romania si Georgia. Tragerea la sorti a avut loc in aceasta seara la Ateneul Roman din Bucuresti. Turneul final va avea loc in perioada…

- Extinderea spațiului Schengen se poate face numai atunci cand sunt indeplinite toate cerințele, a transmis ambasadorul Olandei la București, potrivit Europa Libera.Intrebat care este poziția oficiala a țarii sale cu privire la aderarea Romaniei la Schengen in viitorul apropiat, ambasadorul Roelof van…