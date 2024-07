Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite ale Americii fac eforturi diplomatice pentru a descuraja Israelul sa loveasca Beirutul, capitala Libanului, sau infrastructura civila majora, ca raspuns la un atacul de sambata cu rachete de pe Inalțimile Golan, potrivit Reuters, care citeaza cinci surse apropiate situației. Washingtonul…

- Turcia ar putea intra in Israel, asa cum a facut in trecut in Libia si Nagorno-Karabah, a declarat duminica presedintele Recep Tayyip Erdogan, desi nu a precizat ce fel de interventie sugereaza, relateaza Reuters. Erdogan, care a fost un critic acerb al ofensivei Israelului in Gaza, a inceput sa discute…

- Un tribunal din Milano a ordonat unei jurnaliste sa-i plateasca sefei guvernului Giorgia Meloni despagubiri in suma de 5.000 de euro pentru ca a ironizat-o intr-o postare in social media, transmite agenția Reuters, citata de Agerpres. Ziarista in cauza, Giulia Cortese, a primit de asemenea o amenda…

- NATO va avea nevoie de inca 35-50 de brigazi pentru a-si realiza in intregime noile planuri de aparare concepute pentru cazul unui atac din partea Rusiei, a indicat o sursa militara pentru Reuters. Sursa, care a vorbit cu conditia anonimatului, a refuzat sa ofere mai multe detalii despre acest planuri,…

- Comitetul International Olimpic (CIO) a anuntat ca nu a avut niciun rol in decizia voleiului olandez de a include in lot un jucator de volei condamnat pentru viol in vederea Jocurilor de la Paris, o selectie extrem de criticata, relateaza Reuters. Steven van de Velde a fost condamnat la patru ani de…

- Comisia Europeana este pe punctul de a pune in aplicare tarife pentru produsele low-cost achiziționate de la comercianții cu amanuntul online chinezi precum Temu, Shein și AliExpress și expediate catre statele membre ale UE. Aceasta masura urmarește sa limiteze afluxul de importuri necostisitoare și…

- Un avion militar rus a incalcat pentru scurta vreme spațiul aerian al Suediei, la est de insula Gotland din Marea Baltica, transmite armata suedeza, citata de Reuters. Incidentul a avut loc vineri, iar reacția Suediei a fost sa ridice de la sol avioane de vanatoare pentru a intampina aeronava rusa.…

- Riscurile la adresa ratingului Romaniei sunt ”in mare parte echilibrate”, a declarat un analist al agentiei de evaluare Fitch Ratings, adaugand ca nivelul relativ scazut al datoriei publice reprezinta un punct favorabil de pornire pentru masurile destinate reducerii celui mai mare deficit bugetar din…