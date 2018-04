Stiri pe aceeasi tema

- Un palestinian a fost ucis la est de orasul Gaza si altul la est de Khan Yunes, in sudul enclavei palestiniene, a precizat ministerul intr-un comunicat. Alti 250 de palestinieni au fost raniti de gloante sau de tiruri de gaze lacrimogene, a adaugat ministerul. Mii de palestinieni participa…

Doi palestinieni au fost uciși și 250 raniți de israelieni intr-o noua runda de conflicte izbucnite in Fașia Gaza intre Israel și Palestina, scrie Agerpres. Un palestinian a fost ucis la est de orasul Gaza si altul la est de Khan Yunes, in sudul enclavei palestiniene, a precizat Ministerul Sanatatii …

- Ciocniri au izbucnit vineri intre manifestanti palestinieni si militari israelieni in apropierea barierei care desparte Fasia Gaza si Israelul, unde violente s-au soldat saptamana trecuta cu 19 morti, relateaza AFP.

- Inca un palestinian a decedat dupa ce a fost ranit vineri de tiruri ale soldatilor israelieni in apropiere de frontiera, ridicand la 17 numarul de palestinieni ucisi in aceste manifestatii de la granita Fasiei Gaza, a anuntat luni Ministerul Sanatatii din Gaza, citat de AFP. Faris al-Raqib, in varsta…

- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a felicitat sambata armata pentru ca "a aparat granitele tarii" in cursul unei manifestatii desfasurate cu o zi inainte in Fasia Gaza unde 16 palestinieni au fost ucisi in apropierea barierei frontaliere, relateaza AFP. "Bravo soldatilor nostri!", a scris el…

- Zeci de mii de palestinieni participa vineri la "Marsul intoarcerii", organizat de miscarea islamista Hamas pentru incurajarea revenirii refugiatilor palestinieni pe teritoriul israelian.Armata israeliana a mobilizat zeci de lunetisti pentru aceste proteste violente, iar ministrul israelian…