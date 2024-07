Stiri pe aceeasi tema

- Paris 2024. Ca raspuns la ultragiul generala pentru batjocorirea „Cinei cea de Taina”, au aparut comentarii și justificari ale celor ce-i aproba pe organizatorii festivitații de deschidere a J.O. de la Paris, cum ar fi: „Toți boșorogii și babele inacrite care și-au uitat tinerețea critica deschiderea…

- Ministrul israelian al securitatii, Itamar Ben Gvir, a difuzat in dimineața zilei de joi o inregistrare video pe Esplanada Moscheilor din Ierusalim cu un mesaj sfidator atat pentru premierul Benjamin Netanyahu, cat si pentru organizatia islamista Hamas si pentru palestinienii din Gaza.

- Gruparea siita libaneza Hezbollah a anuntat joi ca a bombardat nordul Israelului ca represalii dupa uciderea unuia dintre combatantii sai intr-un atac israelian in sudul Libanului, a doua zi dupa un discurs incendiar al liderului gruparii, Hassan Nasrallah.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a desființat cabinetul de razboi al țarii, format din 6 membri, informeaza The Guardian. Decizia lui Netanyahu vine dupa ce liderul... The post Benjamin Netanyahu desființeaza cabinetul de razboi israelian appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad…

- In atacul israelian asupra orașului Rafah din sudul Fișiei Gaza, in urma caruia au fost uciși civili, a existat o „greșeala tragica”. Acest lucru a fost declarat de premierul israelian Benjamin Netanyahu, scrie Associated Press. Pe 26 mai, IDF a lovit un complex Hamas din Rafah, declanșind un incendiu…

- Iman Sefati, reporter de origine iraniana la Bild, unul dintre cele mai importante ziare din Europa, spune, intr-un text de opinie publicat de ziarul german, ca moartea președintelui Ebrahim Raisi este „o veste buna pentru mulți oameni”.„Moartea lui Ebrahim Raisi, cunoscut drept Macelarul din Teheran,…

- Beatris Ionița (www.b1tv.ro) Israelul a bombardat duminica o tabara de refugiați din Fașia Gaza, provocand moartea a cel puțin 31 de persoane. Lovitura vine la doar o zi dupa ce alte 64 de palestinieni au fost uciși in atacuri aeriene și terestre. Atacul de astazi a vizat o casa din tabara de refugiați…