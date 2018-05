Stiri pe aceeasi tema

- Un protestatar palestinian a fost împuscat mortal, iar alti 170 au fost raniti în urma confruntarilor cu armata israeliana produse vineri la frontiera dintre Fâsia Gaza si Israel, afirma surse medicale citate de site-ul Ynetnews.com.

- Militanti palestinieni au doborat doua drone militare israeliene, in cursul unei noi serii de proteste desfasurate vineri la frontiera dintre Fasia Gaza si Israel, informeaza site-ul israelian Ynetnews.com.

- Aviatia israeliana a anuntat ca a efectuat un raid, vineri, seara asupra principalului port al Fasiei Gaza, responsabili palestinieni vorbind despre un atac cu drone care au avariat doua vase fara sa se inregistreze victime. Ar putea fi primele lovituri desfasurate de aparate israeliene asupra…

- O aeronava militara israeliana "a tintit o pozitie intr-un complex militar apartinand miscarii teroriste Hamas la Rafah", in sudul Fasiei Gaza, controlata de Hamas, a informat armata in comunicat.Potrivit unei surse din cadrul serviciilor palestiniene de securitate, lovitura a vizat o baza…

- Armata israeliana a atacat duminica pozitii ale Hamas din Gaza, dupa ruperea unui gard de securitate, informeaza DPA. "Ieri, gardul de securitate dintre Israel si Fasia Gaza a fost deteriorat si a existat o incercare de a incendia un vehicul tehnic", au anuntat pe Twitter militarii israelieni.…

- Egiptul si-a deschis vineri frontiera cu Fasia Gaza pentru doua zile, a anuntat ambasada palestiniana la Cairo, informeaza AFP. Este doar a treia oara in acest an cand Egiptul si-a deschis frontiera cu enclava palestiniana, care a ramas in mare parte inchisa in ultimii ani din cauza preocuparilor guvernului…

- Doi palestinieni au fost ucisi in Fasia Gaza de tiruri ale armei israeliene, care a ripostat incepand de sambata dupa ce soldati israelieni au fost raniti de un dispozitiv exploziv, au anuntat duminica surse medicale palestiniene, informeaza AFP. Cei doi palestinieni au fost ucisi la est de orasul Rafah,…