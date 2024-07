Stiri pe aceeasi tema

- Celebrul actor care il interpreteaza pe Polo in serialul american „Special Ops: Lioness”, Mike Heslin, a murit la doar 30 de ani. Anunțul a fost facut chiar de catre soțul actorului, Nicolas James Wilson, cel care a spus ca medicii nu au nicio explicație pentru deces. In urma cu doar 6 luni, Mike Heslin…

- Actrița Ileana Stana Ionescu a decedat duminica, la varsta de 87 de ani, intr-un spital, conform surselor Antena 3 CNN. Anunțul morții indragitei actrițe a fost facut public de catre Alexandra Velniciuc pe o rețea sociala.

- Lucrarile de amenajare a punctului de trecere a frontierei Leova-Bumbata, a drumului de acces și a parcarii pentru camioane au fost finalizate. Anunțul a fost facut de ministrul moldovean al Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale, Andrei Spinu, care a menționat ca de la deschiderea podului in cauza…

- Academia SRI a declarat, pentru Libertatea, ca programa universitara din toamna nu va mai include norma didactica pentru Florian Coldea. El ocupa un post de conferențiar universitar acolo inca din anul 2017.

- Generalul Anatolie Simac, fostul viceministru al Ministerului Afacerilor Interne, ex-comandant al Trupelor de Carabinieri, general de brigada in rezerva, s-a stins din viața. Anunțul tris a fost facut de reprezentanții Inspectoratului General de Carabinieri al MAI.

- Doliu imens in radioul romanesc. A murit Lucia Moraru, vaduva actorului Marin Moraru. Anunțul trist a fost facut pe Facebook de Elena Postelnicu, jurnalista la Radio Romania. Lucia Moraru a murit Lucia Moraru, vaduva celebrului actor Marin Moraru, a murit! Elena Postelnicu, jurnalista la Radio Romania,…

- Doliu in fotbalul romanesc. Doctorul Naționalei Romaniei de Fotbal Feminin a decedat chiar in ziua de Paști. Doamna Dr. Cornelia Ionescu a lucrat peste 30 de ani pentru echipa naționala a Romaniei. Anunțul a fost facut pe pagina de Facebook a echipei Naționale de Fotbal Feminin a Romaniei. Doamna Dr.…

- Liderul miscarii palestiniene Hamas, Ismail Haniyeh, a acuzat duminica Israelul ca saboteaza eforturile de mediere in vederea unui armistitiu in Gaza asociat cu o eliberare a ostaticilor detinuti in teritoriul palestinian, transmite France Presse, potrivit Agerpres.