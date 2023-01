Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o declarație surprinzatoare, Evgheni Prigojin, fondatorul grupului de mercenari Wagner, ale carui trupe se lupta sa cucereasca orașul Soledar, le ia apararea soldaților ucraineni, despre care spune ca lupta „cu curaj” pentru a-și apara teritoriul. El infirma astfel speculațiile care circula in…

- Fortele ruse si de mercenari Wagner controleaza probabil cea mai mare parte a micului oras Soledar din estul Ucrainei, dupa o serie de progrese tactice in ultimele zile, apreciaza marti Ministerul britanic al Apararii intr-un buletin actualizat despre situatia de pe frontul din Ucraina, relateaza Reuters,…

- Se dau lupte crancene la periferia orașului Soledar, un oraș din estul Ucrainei aflat in apropiere de Bahmut, cel mai fierbinte punct de pe linia frontului, a declarat marți șeful grupului paramilitar rus Wagner, potrivit AFP. „Sa fim sinceri (...) Armata ucraineana lupta cu curaj pentru Bahmut și Soledar.…

Comandantul Forțelor Terestre ale Ucrainei, Oleksandr Sirski, sustine ca Rusia a trimis la Soledar cele mai profesioniste unitați ale companiei militare private Wagner, informeaza RADOR.

- Fortele armate ucrainene resping atacurile constante asupra orasului Bahmut din Donbas (estul Ucrainei) si isi mentin pozitiile in apropiere de orasul Soledar, din aceeasi regiune, in ”conditii foarte dificile”, a declarat duminica seara, 8 ianuraie, presedintele Volodimir Zelenski, citat de DPA și…

- Liderul grupului de mercenari ruși Wagner, Evgheni Prigojin, a declarat ca luptatorii sai au petrecut uneori saptamani intregi incercand sa captureze o singura casa in orașul Bahmut (din Donbas), conform celui mai recent video care simbolizeaza eșecul Kremlinului in regiune.

- Seful grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, un asociat apropiat al presedintelui Vladimir Putin, i-a criticat pe oligarhii rusi si alte persoane bogate din Rusia pentru ca nu contribuie financiar la efortul Kremlinului in ofensiva acestuia in Ucraina, intr-un interviu difuzat duminica,…

Evgheni Prigojin, liderul grupului de mercenari Wagner a afirmat ca are un numar „uriaș" de centre de recrutare in Cehia și a mulțumit mai multor cetățeni europeni care ar lupta in gruparea paramilitara.