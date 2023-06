Stiri pe aceeasi tema

- Liderul gruparii paramilitare Wagner, Evgheni Prigojin, a acuzat miercuri ierarhia militara rusa ca "ascunde" dificultatile cu care se confrunta armata in fata contraofensivei ucrainene lansate la inceputul lunii iunie si care a inregistrat pana acum progrese modeste, transmite AFP.

- Liderul mercenarilor rusi Evgheni Prigojin a declarat luni ca fortele ucrainene au recucerit o parte din asezarea Berhivka, aflata la nord de Bahmut, in estul Ucrainei, calificand aceasta pierdere teritoriala rusa drept o "rusine", relateaza Reuters, informeaza News.ro.Militia privata Wagner a lui…

- Evgheni Prigojin, liderul gruparii ruse de mercenari Wagner care a ocupat orasul ucrainean Bahmut, a acuzat duminica oficiali ai Kremlinului ca au interzis presei ruse de stat sa relateze despre el. Acesta i-a avertizat ca o asemenea greseala ar putea conduce la o reactie a poporului rus impotriva lor…

- Trupele ucrainene au reusit sa inainteze in jurul orasului Bahmut in ultimele zile, dar in acest timp trupele ruse au avansat putin in interiorul acestui oras pe care armata rusa incearca din vara anului trecut sa-l cucereasca, a declarat marti ministrul adjunct ucrainean al apararii, Hanna Maliar,…

- Evgheni Prigojin, liderul gruparii Wagner, a amenintat vineri ca isi va retrage miercurea viitoare unitatile din orasul Bahmut, din estul Ucrainei, din cauza lipsei de munitie si a numarului mare de pierderi in randurile soldatilor sai, transmite EFE.

- Liderul gruparii paramilitare ruse Wagner, Evgheni Prigojin, a provocat senzatie cu o postare pe blog despre o posibila incheiere a razboiului in Ucraina, mesaj in care sugereaza ca armata rusa ar trebui sa renunte la orice ambitii ofensive, sa declare incheiata "operatiunea militara speciala" si sa…

- Liderul unitatii paramilitare ruse Wagner, Evgheni Prigojin, a declarat joi ca trupele ucrainene nu abandoneaza orasul Bahmut, si chiar daca ar face-o trupele lui vor avea nevoie de mai mult sprijin din partea armatei ruse pentru a putea sa inainteze mai departe, transmite Reuters, conform Agerpres."Trebuie…

- Liderul grupului Wagner, Evgheni Prigojin, a vorbit in cadrul unui interviu, distribuit pe Telegram, despre o presupusa strategie a Ucrainei de a reveni la granițele din 1991. Armata ucraineana ar acea in plan trei lovituri strategice.