- Israelul a efectuat joi primele atacuri aeriene asupra Libanului din 2014, dupa ce trei rachete au fost trase dinspre Liban pe teritoriul sau, atac nerevendicat.Hezbollah a reactionat a doua zi prin lansarea a peste zece rachete spre statul evreu, care a raspuns cu focuri de artilerie."Raspunsul nostru…

- Liderul miscarii libaneze Hezbollah, Hassan Nasrallah, a promis sambata un raspuns "adecvat si proportional" la "orice atac aerian israelian asupra Libanului", dupa o crestere a tensiunii la granita, informeaza AFP. Israelul a efectuat joi primele atacuri aeriene asupra Libanului din 2014, dupa ce trei…

- Liderul galeriei FCSB, temutul Gheorghe Mustața, a intrat in conflict cu unul dintre membrii de baza ai gruparii Sportivilor, organizație criminala care face legea in cartierul bucureștean Berceni. Cei doi s-ar fi jignit reciproc, iar liderul de galerie a anunțat ca nu va avea liniște pana cand nu se…

- Liderul PSD Iasi, Maricel Popa, ameninta ca va depune plangere penala impotriva premierului Citu, in cazul in care banii nu vor fi alocati transparent la rectificarea bugetara si vor fi utilizati pentru batalia din interiorul PNL.

- Liderul prorus al socialistilor moldoveni, Igor Dodon, ameninta cu expulzarea unor ambasadori occidentali in cazul in care blocul electoral format din Partidul Socialist si comunisti va castiga alegerile legislative din 11 iulie, pe motiv ca acestia s-ar implica in treburile interne ale Republicii Moldova,…

- Aleksandr Lukașenko a vorbit pentru prima oara despre deturnarea cursei Ryanair pentru arestarea disidentului Roman Protasevici. Liderul din Belarus a acuzat Occidentul ca folosește momentul drept diversiune pentru a purta „un razboi hibrid” impotriva lui, relateaza Reuters.

- Oficialii serviciilor secrete din Nigeria sustin ca liderul organizatiei teroriste Boko Haram a incercat sa se sinucida, pentru a nu fi capturat, in timpul unei confruntari cu o factiune jihadista rivala. Oficialii cred ca este grav ranit sau chiar mort.

