Liderul fortelor armate Hamas, Mohammed Dief, creierul masacrului din 7 octombrie, ar fi fost ucis de israelieni. Cine era "Oaspetele"

Stiri pe aceeasi tema

- Presa israeliana a anuntat sambata ca printre victimele atacului israelian din Fasia Gaza, soldat cu cel putin 71 de morti, s-ar afla si liderul aripii armate a miscarii palestiniene Hamas, Mohammad Deif, transmite DPA.

- Consilierul pe probleme de securitate naționala, Tzachi Hanegbi, a declarat miercuri ca Israelul anticipeaza „inca șapte luni de lupte” pentru a-și atinge obiectivul de distrugere a gruparii islamiste palestiniene Hamas, un obiectiv care ramane neatins dupa mai bine de șapte luni de razboi.

- Liderul militar al Hamas, Mohammed Deif, unul dintre cei care s-au aflat in spatele a ceea ce Israelul a numit momentul sau „11 septembrie”, vorbește rar și nu apare niciodata in public, aceasta existența secreta ajutandu-l sa scape de șapte tentative de asasinat, scrie luni Reuters, citat de hotnews.ro…

- Armata israeliana a recuperat trupurile a trei ostatici, in Jabalia, in nordul Fașiei Gaza, transmite IDF. Presa locala relateaza ca ramașițele umane au fost gasite intr-un tunel al Hamas.

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a discutat despre eforturile de a livra ajutor umanitar in Fasia Gaza si de a ajunge la o pace echitabila si durabila in regiune in timpul unei intalniri cu liderul Hamas, Ismail Haniyeh, care a avut loc sambata

- Artilerie suplimentara si transportoare blindate de trupe au fost desfașurate de Israel la periferia Fasiei Gaza, scrie ziarul britanic The Guardian, adaugand ca mișcarile din zona indica faptul ca armata israeliana se pregatește pentru ofensiva terestra din orașul sudic Rafah, in legatura cu care a…

- Turcia l-a acuzat miercuri pe premierul israelian Benjamin Netanyahu ca intentioneaza sa traga Orientul Mijlociu in razboi „pentru a ramane la putere”, pe fondul unui conflict sangeros in Fasia Gaza cu miscarea palestiniana Hamas, relateaza AFP. „Este evident ca (Benjamin) Netanyahu incearca sa traga…