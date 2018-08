Stiri pe aceeasi tema

- Seful gruparii Statul Islamic (SI) din Afganistan, Abu Saad Erhabi, a fost ucis sambata noaptea in cursul unei operatiuni in provincia estica Nangarhar, au comunicat duminica autoritatile, transmite Reuters. Altii zece membri ai SI au fost ucisi in aceasta operatiune aeriana si terestra purtata de forte…

- 'Aproximativ 100 de membri ai fortelor de securitate si-au pierdut viata, precum si intre 20 si 30 de civili', a afirmat ministrul intr-o conferinta de presa la Kabul. In randul talibanilor, '194 de combatanti inamici, intre care 12 comandanti principali, au fost ucisi si 147 au fost raniti',…

- NATO a deschis o ancheta dupa moartea a cel putin noua politisti afgani, atribuita de autoritatile afgane unui raid aerian al fortelor straine purtat in timpul unor lupte cu talibanii in estul tarii, a indicat marti misiunea sa in Afganistan, transmite AFP preluata de Agerpres. Noua politisti…

- Peste 150 de militanti ai gruparii teroriste Stat Islamic care s-au predat saptamana aceasta fortelor de securitate in provincia Jawzan pot primi amnistie, desi sunt acuzati de atrocitati precum viol si crima, relateaza Reuters.

- Presedintele afgan Ashraf Ghani a anuntat joi o incetare temporara a focului cu talibanii cu ocazia sarbatorii Eid-et-Fitr, care marcheaza sfarsitul Ramadanului, precizand insa ca lupta impotriva altor grupari militante, precum Stat Islamic, va continua, transmit AFP si Reuters. Incetarea…