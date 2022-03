Stiri pe aceeasi tema

- Macron a declarat presei franceze ca obiectivul este incetarea focului in Ucraina și apoi retragerea trupelor ruse. El a spus ca acest lucru nu va fi posibil cu o escaladare prin cuvinte sau acțiuni. Autoritațile americane au negat ca Biden a cerut schimbarea regimului in Rusia, in urma comentariilor…

- Presedintele francez in exercitiu Emmanuel Macron anunta duminica faptul ca nu „nu va folosi” epitele folosite de catre omologul sau american Joe Biden impotriva lui Vladimir Putin, pe care l-a catalogat drept un „macelar”, respingand o escaladare atat „in vorbe”, cat si „in fapte” in Razboiul rus din…

- Presedintele rus Vladimir Putin acuza vneri Ucraina, intr-o convorbire la telefon cu omologul sau francez Emmanuel Macron, de ”numeroase crme de razboi” si da asigurari ca fortele pe care le conduce Moscova fac ”tot posibilul” sa nu tinteasca civili, relateaza AFP, potrivit news.ro. Fii la…

- Joe Biden a avut o prima reacție dupa anunțul lui Vladimir Putin privind recunoașterea independenței regiunilor separatiste din estul Ucrainei. ”Rusia a decis sa rupa o bucata din Ucraina”, a spus Joe Biden marți seara, in prima ieșire oficiala a președintelui american dupa anunțul lui Vladimir Putin…

- Presedintele american Joe Biden este pregatit sa se intalneasca cu omologul sau rus Vladimir Putin "in orice moment si indiferent de format, daca acest lucru permite evitarea unui razboi" in Ucraina, a declarat duminica secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, care a mai spus ca toate indiciile…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, si-a continuat eforturile diplomatice pentru a evita o escaladare in Ucraina, vorbind la telefon sambata cu presedintele rus, Vladimir Putin, cu cancelarul german, Olaf Scholz, si cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, si urmand sa discute din nou si…

- Presedintele american, Joe Biden, a declarat marti ca este pregatit sa impuna sanctiuni care il vizeaza personal pe Vladimir Putin daca presedintele rus va ataca Ucraina, relateaza AFP. Liderul de la Casa Alba a precizat ca nu are ''nicio intentie'' sa trimita trupe americane sau NATO in Ucraina.…