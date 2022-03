Stiri pe aceeasi tema

Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a avertizat vineri ca Uniunea Europeana este pregatita sa adopte "noi sanctiune dure" daca presedintele rus Vladimir Putin "nu opreste razboiul pe care l-a declansat" in Ucraina, informeaza AFP si DPA, potrivit Agerpres.

Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, a discutat prin telefon, vineri, cu presedintele Rusiei, Vladimir Putin, despre conflictul militar din Ucraina, iar liderul de la Kremlin l-a anuntat ca urmeaza o noua runda de negocieri cu Kievul si au stabilit sa mentina contactele, anunța Mediafax.

Presedintele rus Vladimir Putin si prim-ministrul israelian Naftali Bennett au avut miercuri o discutie telefonica in legatura cu operatiunea militara a Rusiei in Ucraina, a informat Kremlinul intr-un comunicat, transmite Reuters.

Șeful Ceceniei, Ramzan Kadyrov, a vorbit despre morții și raniții din Ucraina printre nativii republicii in timpul operațiunii militare ruse. Cecenii lupta de partea Rusiei.

Mihail Hodorkovski, candva cel mai bogat om al Rusiei inainte de a cadea in dizgratia Kremlinului, a declarat vineri ca doar revolutia il va rasturna pe Vladimir Putin si ca se asteapta ca seful Kremlinului sa ia masuri mai severe impotriva disidentei in tara dupa ce a invadat Ucraina, anunța Mediafax.

Banca Nationala a Ucrainei a decis sa retraga licentele bancare si sa inchida filialele bancilor rusesti care opereaza in tara, dupa inceperea operatiunii militare ordonate joi de Vladimir Putin. Este vorba despre filiala Sberbank si despre Prominvestbank, apartinand corporatiei VEB.RF, potrivit…

Vladimir Putin a avut o intalnire cu mediul de afaceri rus. Intrevederea a fost pricinuita de atacul Rusiei impotriva Ucrainei. Liderul de la Kremlin a vrut in acest fel sa-i linișteasca pe afaceriștii ruși in fața valului de sancțiuni care o sa-i loveasca in mod direct.

Franta "condamna ferm decizia Rusiei de a declansa un razboi impotriva Ucrainei", a declarat joi presedintele francez Emmanuel Macron, relateaza AFP, scrie AGERPRES.