Liderul deputaților USR PLUS anunță decizia: Coaliție în continuare cu PNL și UDMR, dar fără Cîțu USR PLUS va cere joi demisia lui Florin Cițu și ca PNL sa vina cu o noua propunere de premier, a delarat miercuri seara deputatul USR PLUS Ionuț Moșteanu, la Digi24. „Vrem o coaliție cu PNL și UDMR, dar fara Cițu”, a declarat Moșteanu. In cazul in care Cițu nu va demisia, USR PLUS va vedea care ii sunt opțiunile, a spus deputatul. Moșteanu afirma ca propunerea USR PLUS pentru Ministerul Justiției va fi tot Stelian Ion. De altfel, USR PLUS ar vrea ca toți miniștrii actuali sa ramana pe poziții, iar singurul care sa plece sa fie Florin Cițu. Premierul Florin Cițu a anunțat… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

- Deputatul USR PLUS Ionut Mosteanu a anuntat ca formatiunea pe care o reprezinta va cere in sedinta de coalitie de joi o noua propunere pentru functia de premier din partea PNL si demisia premierului Florin Citu, dupa ce primul ministru l-a revocat pe ministrul Justitiei, Stelian Ion.

- USR-PLUS cere același guvern, aceiași miniștri dar un alt premier, tot din partea PNL. Declarațiile au fost facute miercuri seara de Ionuț Moșteanu, liderul grupului USR-PLUS la Camera Deputaților. Intrebat daca se așteapta ca Florin Cițu sa-și dea demisia, Moșteanu a spus ca da, in caz contrar Alianța…

- Premierul Florin Cîțu a anunțat miercuri seara ca l-a revocat pe ministrul Justiției, Stelian Ion, care nu a avizat proiectul „Anghel Saligny”.„Nu accept pe nimeni în Guvern miniștrii care sa se opuna modernizarii României. Nu a reușit sa se impuna în Coaliție,…

- Premierul Florin Cițu face declarații de presa la Palatul Victoria, de la ora 21.30, potrivit Realitatea PLUS.A cerut revocarea ministrului Stelian Ion. Din nefericire nu a reusit sa se impuna in coalitie. Desfiintarea Sectieie speicale nici dupa 8 lun ide mandat.

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, considera ca apariția in presa a informațiilor referitoare la faptul ca prim-ministrul Romaniei a fost reținut in SUA in urma cu 21 de ani, dupa ce a fost prins baut la volan , afecteaza intreaga echipa guvernamentala. Ministrul a susținut, la Digi 24, ca nu va comenta…

- Premierul Florin Cițu a reacționat miercuri dupa ce liderul deputaților USR, Ionuț Moșteanu, a spus ca din punct de vedere al marketingului, campania de vaccinare a fost un eșec de care responsabili sunt Valeriu Gheorghița, Anfrei Baciu și Florin Cițu. „Nu au fost niste tinte pe care le-am…

- Convocarea unei sesiuni extraordinare a Parlamentului pentru desfiintarea Sectiei Speciale este exclusa, in absenta unui acord unanim in coalitie in privinta modului in care se va intampla acest lucru, declara la RFI liderul deputatilor USR PLUS, Ionut Mosteanu. Liderii coalitiei nu au ajuns la o…

- Regulile trebuie sa fie respectate – trebuie sa vedem o evaluare și sa avem o discuție, spune liderul deputaților USR PLUS, Ionuț Moșteanu, depre o eventuala remaniere a unor miniștri USR PLUS. „Au tot circulat știri pe surse in toate parțile. Am discutat de acum cateva luni, de cand am avut prima criza…