Stiri pe aceeasi tema

- Intre cei din UDMR și cei din USR este razboi total pe tema desființarii SIIJ. Liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, il acuza pe ministrul Justiției, Stelian Ion, dar și pe liderul USR, Dan Barna, ca aluneca spre ”stalinism” și acuza pe oricine nu este de acord cu ei. Citește declarațiile…

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, spune ca Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitiei (SIIJ) nu a putut fi desfiintata pana in acest moment pentru ca „o parte dintre cei care sunt acum in coalitie erau alaturi de PSD, adica UDMR”. „O sa o spun abrupt, ca sa nu ne invartim in jurul cozii:…

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a avut o noua intalnire cu David Muniz, insarcinatul cu afaceri al Statelor Unite ale Americii la Bucuresti, discutiile vizand reformele "iminente" de care Romania "are nevoie". "Ii multumesc domnului Muniz pentru ca este neobosit in a lucra pentru intarirea…

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion. a recunoscut faptul ca in prezent exista un blocaj pe tema desfiintarii Sectiei de Investigare a Infractiunilor in Justitie, pentru ca UDMR nu e de acord cu forma sustinuta de Guvern.

- Stelian Ion afirma, dupa punctul de vedere transmis de Comisia de la Venetia cu privire la desfiintarea Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie, ca ”este un aviz favorabil mult asteptat”. Ministrul Justiției cere Parlamentului sa iși asume desființarea SIIJ pentru ca tot el a inființat-o.…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat marti ca partidele aflate la guvernare vor astepta punctul de vedere al Comisiei de la Venetia in privinta Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie. Liderul PNL nu promite ca forma finala a legii de desfiintare va fi diferita de cea adoptata…

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a declarat ca isi doreste o sesiune parlamentara extroardinara la Senat pentru adoptarea legii de desfiintare a Sectiei de Investigare a Infractiunilor in Justitie, el precizand ca la inceputul lunii iulie va veni si punctul de vedere al Comisiei de la Venetia pe…

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a declarat marti ca vor fi folosite toate instrumentele disponibile pentru a repara si consolida independenta justitiei, afirmatie facuta in cadrul unei intalniri, in format videoconferinta, cu ambasadorii la Bucuresti ai statelor membre ale UE. Potrivit unui comunicat…