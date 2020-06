Guvernul Romaniei, prin Grupul de Comunicare Strategica, anunța, sambata, la puțin dupa ora 13:00, ca s-au facut, in ultimele 24 de ore, sub 1.900 de teste și au rezultat 325 de infectați. Asta, dupa contabilizarea a 100 de centre de recoltare, din cele 112. Insa, la ora 15:00, GCS a venit cu o completare și a precizat ca s-au facut, de fapt, 12.236 de teste, iar numarul celor infectați ramane cel anunțat.

„De asta nu va mai cred romanii! Pentru ca s-au saturat de minciunile voastre! Pentru ca acest guvern in care se bea și se fumeaza are #ZERO credibilitate! Manipulatorii jalnici de…