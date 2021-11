Liderul deputatilor PSD, Alfred Simonis a declarat, marti, la emisiunea Talk News de la Profit TV, despre coalitia PSD-PNL, ca daca vor reusi sa treaca peste momentul 2023, cand cele doua partide ar trebui sa faca rocada la guvernare, iar PSD sa preia sefia Guvernului, atunci crede ca aceasta coalitie va dura pana in 2024, […] The post Liderul deputaților PSD: Daca trecem de rotația premierilor in 2023, ramanem in aceeasi formula pana in 2024 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .