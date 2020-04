Stiri pe aceeasi tema

- Florin Roman, liderul deputatilor PNL susține ca „țara arde și PSD depune moțiune de cenzura”. Reacția liberalului vine in contextul in care președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat ca social-democrații vor depune o moțiune de cenzura in Parlament impotriva Guvernului Orban dupa ce pericolul epidemiei…

- Moțiunea va fi depusa daca actualul Executiv va continua cu „abordarea pompieristica", a declarat președintele social-democraților, Marcel Ciolacu, la „Marius Tuca Show", relateaza Mediafax. Marcel Ciolacu a declarat ca nu va fi depusa moțiunea de cenzura cat timp Romania se confrunta cu pandemia.…

- "PNL da astazi proba maturitatii politice. Atacarea la CCR a masurilor sociale si economice initiate de PSD si votate de toate fortele politice parlamentare, cu exceptia liberalilor, nu loveste in PSD, domnule Orban, ci in romanii si firmele romanesti care acum asteptau un sprijin real din partea…

- Liderul interimar PSD Marcel Ciolacu a anuntat sambata seara la Romania TV infiintarea unui grup de lucru informal din care fac parte fosti premieri, scopul fiind gasirea unor solutii in criza generata de pandemia de coronavirus.

- Florin Citu si-a depus mandatul de premier desemnat, joi, cand ar fi urmat ca Guvernul sau sa primeasca votul de investitura in Parlament. Liderul deputatilor liberali, Florin Roman, a precizat ca retragerea premierului desemnat, Florin Citu, este ”un gest de mare responsabilitate”. Liderul ALDE…

- Liderul interimar PSD, Marcel Ciolacu, a transmis vineri ca OUG pentru anticipate publicata in Monitorul Oficial legifereaza turismul electoral.„PNL a legiferat astazi TURISMUL ELECTORAL! O ordonanța nelegiuita, cu aviz NEGATIV de la Consiliul Legislativ, care va transforma Romania intr-un…

- "Nu cred ca vor fi alegeri anticipate, am vazut ce a zis domnul Orban ca vor fi alegeri anticipate odata cu localele. Eu știu ca legile unei țari nu sunt facultative, nu sunt numai pentru anumite categorii sociale sau numai pentru anumite partide politice, eu știu ca recomandarile europene, și ne…

- Pensiile speciale, reducerea TVA si cresterea alocatiilor pentru copii au fost subiecte disputate aprins de PNL si PSD la finalul anului trecut si reprezentanti ai ambelor formatiuni s-au acuzat reciproc de populism ieftin si de actiuni electorale. Dupa sarbatori, liberalii au propus PSD o sesiune…