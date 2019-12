Stiri pe aceeasi tema

- Legea privind eliminarea pensiilor speciale cu exceptia celor ale militarilor si politistilor, aflata pe ordinea de zi a sedintei Camerei Deputatilor de miercuri a fost amanata pe fondul nemultumirilor exorimate de magistrati si al protestelor grefierilor.

- Liderul PRO Romania, Victor Ponta, anunța ca nu va vota eliminarea pensiilor speciale pentru anumite categorii. Deși admite ca masura e una necesara, Ponta spune ca ea nu se aplica echitabil. Ponta acuza ca toți cei care vor taierea pensiilor speciale cauta doar imagine publica și nu rezolvarea…

- Deputatul PSD, Adrian Solomon, președintele comisie de munca, a propus marți un amendament prin care au fost eliminate indemnizațiile speciale pe care le primesc artiștii și sportivii care se retrag din activitate. Amendamentul votat la gramada cu eliminarea celorlalte pensii speciale, a starnit insa…

- Sedinta comisiei este programata sa inceapa la ora 16,00.Proiectul PNL propune eliminarea pensiilor de serviciu pentru deputati si senatori, judecatori si procurori, personalul auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor, politisti, functionari publici cu statut…

- Comisia pentru munca a Camerei Deputatilor a inceput, marti, dezbaterile asupra a doua proiecte de lege privind eliminarea pensiilor speciale, initiate de PNL si, respectiv, USR, reprezentantii mai multor sindicate si asociatii solicitand respingerea actelor normative.Klaus Iohannis, comparat…

- Comisia de munca a Camerei Deputaților dezbate marți proiectele USR și PNL privind anularea pensiilor speciale, a anunțat Alina Gorghiu, potrivit Mediafax. Senatoarea PNL afirma ca eliminarea pensiilor speciale va avea ca efect eliminarea dezechilibrelor majore la fondul de pensii și stoparea starii…

- Sub interimatul lui Ciolacu, PSD iși joaca forța in Parlament și vrea sa recaștige electoratul pierdut cu ceea ce au cerut in mod repetat PNL și USR. Modificarile legislative dorite de PNL și USR, puse de PSD pe ordinea de zi a Camerei Deputaților de miercuri: Abrogarea recursului compensatoriu, eliminarea…

- Eliminarea pensiilor speciale discutata de Camera Deputatilor Foto cdep.ro Proiectele de legi privind abrogarea recursului compensatoriu si a pensiilor speciale au fost introduse de conducerea Camerei Deputatilor pe ordinea de zi a sedintei de plen de miercuri, 4 decembrie. Un alt proiect…