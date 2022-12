Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Bacau a emis un mandat de arestare pe numele lui Laurențiu Isvoranu, liderul unui sindicat din cadrul DGASPC Bacau, sub acuzația de ultraj și distrugere. Soția lui a fost plasata sub control judiciar.

- Laurentiu Isvoranu, liderul Sindicatului Salariaților din Asistența Sociala Bacau, unul dintre sindicatele din DGASPC Bacau, a fost reținut de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Bacau. Anchetatorii au percheziționat azi birourile instituției și au mai „ridicat” pentru audieri inca un angajat…

