- Presedintele rus Vladimir Putin, ale carui trupe sunt in prezent angajate intr-o ofensiva in Ucraina, a ales sa nu se deplaseze la summitul G20, care isi va deschide lucrarile marti in Bali (Indonezia), probabil pentru a nu repeta experienta de acum opt ani, cand, dupa anexarea peninsulei ucrainene…

- Evacuarea civililor din cele mai periculoase zone din Herson „este foarte importanta”, a declarat vineri președintele rus Vladimir Putin, citat de agenția rusa de presa TASS, in condițiile in care regiunea este scena unor lupte grele in fata contraofensivei ucrainene.„Acum, desigur, cei care locuiesc…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski susține ca explozia de pe podul Kerci , din 8 octombrie, nu a fost orchestrata de serviciile speciale ucrainene . Intr-un interviu pentru televiziunea canadiana, citat de Ukrainska Pravda, liderul de la Kiev a declarat ca „exista multe structuri de comanda”…

- Rusia trece la noi amenințari, dupa atacurile dezastruoase de astazi. Vicepreședintele Consiliului rus al Securitații a anunțat noi bombardamente. „Primul episod a fost difuzat. Vor fi și alțele. Inca un lucru. Voi face o precizare personala. Nu ma pot abține sa nu o menționez acum. Statul ucrainean,…

- Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a declarat duminica ca explozia de pe un pod cheie care leaga Crimeea de Rusia continentala a fost un act terorist planificat de serviciile speciale ucrainene.

- Ministrul britanic de Externe il acuza pe Vladimir Putin de „rescrierea istoriei”. Gillian Keegan l-a acuzat pe președintele rus de escaladarea situației in urma razboiului din Ucraina: O parte din limbajul folosit de președintele Putin este destul de ingrijorator și trebuie sa ramanem calmi.Ea a facut…

- Rusia e din ce in ce mai izolata pe plan internațional, dar o mare parte din ruși - sau cel puțin asta spune propaganda de la Moscova - mizeaza in continuare pe Vladimir Putin.