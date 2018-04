Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Ucrainei, Petro Porosenko, a declarat, marti, ca tara sa va impune noi sanctiuni impotriva mai multor oligarhi rusi, pentru a se alinia cu masura similara luata de Statele Unite, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. ”In urma cu cateva zile, am solicitat Serviciului…

- Vladimir Putin anunta ca nu va permite "niciodata" reintegrarea regiunii Crimeea de catre Ucraina. "Despre ce vorbiti? Ati innebunit? Cum sa renunt la Crimeea? Astfel de circumstante nu exista si nu vor exista niciodata", a raspuns Valdimir Putin la intrebarea unui jurnalist despre situatia…

- Cel putin zece persoane au fost ranite, iar alte zeci au fost retinute in urma confruntarilor produse sambata, la Kiev. Confruntarile au izbucnit in momentul in care autoritatile au intervenit pentru demontarea corturilor amplasate de protestatari in jurul Parlamentului Ucrainei. Tabara de…

- Cel puțin 10 persoane au fost ranite și 50 au fost arestate, sambata in Kiev, in cursul unor confruntari intre politie si manifestanti anticoruptie care au amplasat o tabara de corturi in apropierea sediului parlamentului, relateaza AFP citat de Agerpres. Dintre persoanele ranite, șase au fost manifestanți…

- Legea privind reintegrarea Donbasului, promulgata saptamana trecuta de catre presedintele ucrainean, Petro Porosenko, schimba de fapt statutul ''operatiunii antiteroriste'' din estul Ucrainei si o trece din controlul Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) in cel al armatei, relateaza…

- Saakasvili a primit interdictie de intrare pe teritoriul ucrainean din ordinul comandantului responsabil de sectiunea de frontiera pe care ex-liderul georgian a trecut-o ilegal in luna septembrie, a declarat, pentru AFP, purtatorul de cuvant al autoritatii de frontiera, Oleg Slobodian.Comandantul…

- Cateva mii de sustinatori ai fostului presedinte georgian Mihail Saakasvili au manifestat duminica pe strazile din Kiev, capitala Ucrainei, pentru a cere demisia presedintelui ucrainean Petro Porosenko, relateaza dpa preluat de agerpres. Conform estimarilor, 2.500 de persoane au luat parte la…

- Cateva mii de sustinatori ai fostului presedinte georgian Mihail Saakasvili au manifestat duminica pe strazile din Kiev, capitala Ucrainei, pentru a cere demisia presedintelui ucrainean Petro Porosenko, relateaza dpa. Conform estimarilor, 2.500 de persoane au luat parte la demonstratia de duminica din…