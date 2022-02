Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american, Joe Biden, a anunțat marți seara ca Rusia are peste 150.000 de militari poziționați in jurul Ucrainei și a spus ca anunțul ministrului rus al Apararii despre retragerea in cursul zilei de azi a unor unitați militare aflate la granița Ucrainei ”nu a putut fi verificat”. Intr-un…

- Presedintele american, Joe Biden, va discuta telefonic sambata dimineata (ora locala de pe coasta de est a SUA) cu omologul rus, Vladimir Putin, a declarat pentru AFP un inalt oficial de la Casa Alba. "Rusia ne-a propus un apel telefonic luni. Atunci noi am propus sambata si au acceptat",…

- Liderul francez Emmanuel Macron a vorbit miercuri la telefon cu presedintele SUA, Joe Biden, pe care l-a informat despre recentele intalniri pe care le-a avut la Moscova si Kiev cu Vladimir Putin, respectiv cu omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, a anuntat Casa Alba.

- Joe Biden a avertizat ca vor urma „un dezastru” și ”pierderi grele” pentru Rusia daca va invada Ucraina, insa a sugerat ca Vladimir Putin nu vrea un ”razboi la scara mare”.„Va fi un dezastru pentru Rusia daca va invada in continuare Ucraina”, a declarat președintele SUA in conferința de presa la un…

- "Presedintele Biden a precizat clar ca Statele Unite si aliatii sai vor raspunde energic daca Rusia va invada Ucraina", a declarat purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, intr-un comunicat.Psaki a mai spus ca presedintele Biden si-a exprimat sprijinul pentru eforturile diplomatice, inclusiv pentru…

- Oficialii americani iau in considerare masuri dure de control al exporturilor pentru a perturba economia Rusiei in cazul in care presedintele Vladimir Putin ar decide invadarea Ucrainei, dupa cum a declarat un oficial al administratiei Biden pentru Reuters. Masurile, care urmeaza sa fie discutate, in…

- Potrivit Administrației Prezidențiale, de la 20.45 șeful statului va avea o convorbire telefonica cu Joe Biden, in format București 9 (B9).Joi seara este programata și o videoconferința a președintelui Joe Biden cu toți liderii statelor aliate est-europene din cadrul formatului București 9, potrivit…

- SUA au anunțat ca nu vor trimite trupe pentru a apara Ucraina, in cazul in care va fi atacata de Rusia. Joe Biden a motivat decizia, susținand ca țara nu face parte din NATO. Președintele american Joe Biden a precizat miercuri ca SUA nu va trimite trupe militare in Ucraina cu intenția de a o apara de…