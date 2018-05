Stiri pe aceeasi tema

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un s-a intalnit cu presedintele chinez Xi Jinping in nord-estul Chinei, o vizita surpriza care survine cu cateva saptamani inainte de un summit intre liderul nord-coreean si presedintele american, Donald Trump, au anuntat marti mass-media de stat chineze, relateaza AFP.…

- Intr-un discurs pe care analistii l-au catalogat drept extrem de important pentru directia de politica externa a Chinei, Xi a spus ca planurile pe care le are in desfasurare cuprind accelerarea accesului in sectorul de asigurari, extinderea business-ului catre companiile straine, si reducerea tarifelor…

- Ministrul de externe al Coreei de Nord, Ri Yong Ho, a ajuns astazi la Moscova, conform agentiei de stiri TASS. Ministrul a calatorit cu avionul de la Ashgabat din Turkmenistan catre capitala Rusiei. Ri Yong Ho se va intalni cu omologul sau rus, iar cei doi vor discuta despre legaturile…

- Presedintele american Donald Trump a vorbit in termeni apreciativi despre omologul sau de la Beijing, Xi Jinping dupa ce Partidul Comunist chinez a eliminat o clauza constitutionala ce prevede ca o persoana are dreptul la doar doua mandate in fruntea statului. "Acum este presedinte pe…