- Marius Lazar, liderul clubului de motociclisti Hells Angels Bucuresti, si neozeelandezii Michael Matthews Murray si Patrick Johnson Marc au fost arestati preventiv in urma unei decizii a Curtii de Apel Bucuresti, in dosarul de trafic de cocaina instrumentat de DIICOT in colaborare cu DEA, potrivit…

- O retea de trafic transfrontalier de droguri de mare risc, coordonata de persoane aflate in detentie in Noua Zeelanda, a fost destructurata in Romania, dupa ce autoritatile din Statele Unite ale Americii au transmis o cerere de asistenta judiciara.

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat marti ca Uniunea Europeana trebuie sa contribuie mai mult la parteneriatul transatlantic dupa ce democratul Joe Biden isi va prelua mandatul de presedinte al Statelor Unite ale Americii si a subliniat totodata importanta aliantei cu SUA, transmit EFE si Reuters.…

- Copresedintele USR PLUS Dan Barna a salutat, sambata, victoria candidatul democrat Joe Biden in alegerile prezidentiale din Statele Unite ale Americii.Citește și: Schimbare iminenta de trupe in PSD: Cel puțin 100 de deputați și 50 de senatori social-democrați nu sunt pe locuri eligibile pentru…

- NOUL CORONAVIRUS ”Cineva care este responsabil de atat de multe morti nu ar trebui sa ramana presedintele Statelor Unite ale Americii”. In deschiderea ultimei lor dezbateri televizate, cu 12 zile inainte de scrutin, Joe Biden l-a atacat extrem de dur pe Donald Trump cu privire la modul in care gestioneaza…

- Vicepremierul Raluca Turcan a transmis, vineri, un mesaj la implinirea a 19 ani de la atentatele teroriste din Statele Unite ale Americii din 11 septembrie 2001. "Astazi sunt 19 ani de la 11 septembrie, 9/11 cum spun americanii. Imi aduc aminte ca ma uitam la televizor, la imaginile cu…