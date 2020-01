Stiri pe aceeasi tema

- Un focar de coronavirus care a debutat in orasul Wuhan, situat in centrul Chinei, a provocat pana in prezent decesul a 41 de persoane si a infectat peste 1.300. Spitalele sunt atat de pline incat medicii sunt nevoiți sa poarte scutece pentru a nu fi nevoiți sa mearga la toaleta. Situația este alarmanta,…

- Ziarul Unirea Video| COȘMARUL epidemiei de coronavirus: Bolnavi zac pe jos in spitale și garile pazite cu arme automate. Cat de grava este situația Sambata, China a confirmat ca 41 de oameni au murit pana acum din cauza noului coronavirus care a infectat peste 1.300 de persoane la nivel mondial, in…

- Singapore a confirmat joi primul caz de coronovirus. La fel, au fost inregistrate primele cazuri și in Vietnam și Arabia Saudita. Pana joi, trei orașe din China, Ezhou, Huanggang și Wuhan, unde a izbucnit focarul, au intrat in carantina. Noul coronavirus a infectat deja peste 600 de oameni și a ucis…

- Singapore a confirmat joi primul caz de cronovirus. Pana joi, trei orașe din China, Ezhou, Huanggang și Wuhan, unde a izbucnit focarul, au intrat in carantina. Noul coronavirus a infectat deja peste 600 de oameni și a ucis alți 17 pana in prezent. Situația pe țari a infectarii cu noul CORONAVIRUS 2019-nCoV.

- Presedintele chinez Xi Jinping a transmis marti cele mai bune urari compatriotilor din Hong Kong si Hong Kong-ului, in discursul sau de Anul Nou, relateaza Xinhua si Reuters. "Situatia din Hong Kong a fost preocuparea tuturor in ultimele luni", a spus Xi Jinping. ''Fara un mediu armonios si…

- Epidemia de pesta porcina africana din China i-a ingrijorat pe consumatori si a dus inflatia la cel mai ridicat nivel din ultimii ani, dar in aceasi timp a produs si unii castigatori, transmite Bloomberg.Unul dintre acesti castigatori este Qin Yinglin presedintele companiei Muyuan Foodstuff…

- China vrea sa lucreze la o ințelegere comerciala inițiala cu Statele Unite și incearca sa evite intensificarea conflictului, a declarat vineri președintele chinez Xi Jinping, relateaza site-ul agenției Reuters.Economiștii au avertizat anterior ca prelungirea conflictului intre doua cele mai…

- Presedintele chinez Xi Jinping, ajuns duminica seara la Atena pentru o vizita oficiala de trei zile, a avut luni o intrevedere cu presedintele si premierul eleni si a pledat pentru "intarirea comertului bilateral" intre China si Grecia, aceasta din urma cautand noi investitii dupa iesirea dintr-un…