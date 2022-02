Stiri pe aceeasi tema

- Liderul cecen Ramzam Kadirov a anunțat ca s-a deplasat impreuna cu luptatorii sai in Ucraina, pentru a se alatura trupelor rusești. Kadirov afirma ca forțele cecene au capturat pana acum o baza militara ucraineana, fara a suferi pierderi. Liderul republicii din sudul Rusiei este un aliat-cheie al președintelui…

- Ramzan Kadyrov, liderul regiunii Cecenia din Rusia și un aliat al președintelui Vladimir Putin, a declarat sambata ca luptatorii ceceni au fost dislocați in Ucraina și i-a indemnat pe ucraineni sa-și rastoarne guvernul. Intr-un videoclip postat online, Kadyrov s-a laudat ca unitațile cecene nu au suferit…

- Ramzan Kadyrov, liderul regiunii Cecenia a Rusiei și un aliat al președintelui rus Vladimir Putin , a declarat ca luptatorii ceceni sunt deja in Ucraina și i-a indemnat pe ucraineni sa-și rastoarne guvernul, scrie Reuters. Luptatorii ceceni se afla in Ucraina Intr-un videoclip postat online, Kadyrov…

- Liderul opoziției ruse, Aleksei Navalnii, aflat in inchisoare, l-a acuzat pe președintele rus Vladimir Putin ca s-a folosit de invadarea Ucrainei pentru a acoperi corupția din Rusia, relateaza BBC . Intr-o inregistrare video difuzata de publicația independenta Dojd, Navalnii critica invadarea Ucrainei.…

- SUA a anuntat ca vor impune noi sanctiuni Rusiei, marti, dupa un raspuns initial prudent la ordinul presedintelui Vladimir Putin de a desfasura trupe ruse in doua zone separatiste din Ucraina. „Planuim sa anunțam noi sancțiuni impotriva Rusiei maine, ca raspuns la deciziile și acțiunile Moscovei de…

- Emmanuel Macron și Vladimir Putin au purtat o discuție telefonica cu privire la criza de la granița Ucrainei. Liderul rus s-a plans ca preocuparile țarii sale nu au fost luate in considerare de Occident.

- Natiunile occidentale trebuie sa ofere imediat garantii de securitate Rusiei, a afirmat, joi, presedintele Vladimir Putin, reluand acuzatiile privind instalarea de sisteme balistice NATO in Romania si Polonia, relateaza Mediafax. Intrebat de un jurnalist Sky News daca Rusia poate oferi garantii…

- SUA au anunțat ca nu vor trimite trupe pentru a apara Ucraina, in cazul in care va fi atacata de Rusia. Joe Biden a motivat decizia, susținand ca țara nu face parte din NATO. Președintele american Joe Biden a precizat miercuri ca SUA nu va trimite trupe militare in Ucraina cu intenția de a o apara de…