- Dictatorul Ceceniei, Ramzan Kadirov, a anunțat sambata ca ar vrea sa renunțe la funcție. Intr-un mesaj pe care l-a postat pe Telegram, el a spus ca se afla de 15 ani la putere și ca merita o vacanța „pe termen nedefinit”. Ramzan Kadirov se declara convins ca cecenii ii vor susține decizia.

- Serviciul de Securitate al Ucrainei il acuza pe liderul cecen Ramzan Kadirov de „crime de razboi”. Liderul cecen a reacționat rapid la acuzațiile instituției și intreaba unde sa vina„ pentru a stabili totuși cine este criminal și terorist”, scrie ria.ru.

- Liderul cecen Ramzan Kadirov, care s-a remarcat in ultima perioada mai degraba prin filmulețe pe TikTok, seriale penibile cu un fals Zelenski și mesaje pe Telegram, anunța ca autoritațile ruse dezvolta un „plan de demilitarizare” pentru țarile NATO. Liderul cecen s-a laudat ca a discutat deja despre…

- Liderul cecen Ramzan Kadirov a afirmat ca un cetatean din Germania, pe nume Markus, i-ar fi trimis un cal de rasa Shire, denumit Marshall. Cadoul ar fi fost facut in semn de „respect profund si recunostinta fata de Rusia si de cei care sustin sincer bunastarea acesteia”.

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat, luni, la sediul partidului, despre pensiile speciale, ca s-a saturat cu „s-au rezolvat pensiile speciale in 30 de zile. Cred ca in zona de pensii speciale trebuie venit cu o impozitare progresiva, in functie de venit, si sa inchidem acest subiect in Romania”, a…

- Liderul cecen Ramzan Kadirov a transmis, intr-un video pe canalul sau de Telegram, ca razboiul din Ucraina este „pentru fericirea oamenilor“ si acesta ar trebui sa dureze pana cand statele europene ridica toate sanctiunile impuse Rusiei si isi cer scuze.

- Liderul cecen Ramzan Kadirov a explicat, intr-o inregistrare video publicata pe canalul sau de Telegram, ce ar face daca ar fi in locul președintelui rus Vladimir Putin, sugerand ca „razboiul este o placere”.„Daca ar fi decizia mea, aș lua toate acele state europene care acum nu valoreaza absolut…