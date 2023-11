Stiri pe aceeasi tema

- Liderul cecen Ramzan Kadirov a dat ordin politiei sa traga in demonstranti pentru a preveni multimi violente antisemite ca cea adunata in Daghestanul vecin in weekend, relateaza DPA. O multime anti-evrei a luat cu asalt duminica aeroportul din capitala Daghestanului, Mahacikala, si i-a atacat pe oamenii…

- Presedintele rus Vladimir Putin s-a intalnit joi la Kremlin cu liderul cecen Ramzan Kadirov, in plina controversa legate de fiul acestuia, Adam Kadirov, care a batut recent un detinut pentru ca a ars Coranul, relateaza EFE. Intentia lui Putin era de a aborda situatia economica si politica din mica republica…

- Grigore Jianu, secretarul Primariei Targu Jiu, confirmat de instanța suprema lucrator al Securitații, va ocupa postul de administrator public in municipiu. Primarul din Targu Jiu, Marcel Romanescu, a ajuns la un acord cu secretarul Jianu pentru incetarea raporturilor de munca și numirea pe postul de…

- Liderul cecen Ramzan Kadirov a publicat un nou videoclip pentru a dezminți zvonurile din ultima perioada, care acreditau ideea ca acest aliat vocal al lui Vladimir Putin in invazia din Ucraina este fie bolnav in faza terminala, fie in coma, fie ambele.

- Liderul cecen Ramzan Kadirov, un aliat ferm al presedintelui Vladimir Putin in Rusia, a publicat duminica un video nedatat, in care numește "minciuni" zvonurile despre deteriorarea starii sale de sanatate, transmite AFP.

- Liderul cecen Ramzan Kadirov este in stare critica, susține Andrii Iusov, reprezentantul Serviciului de informații al apararii din Ucraina, scrie cotidianul ucrainean Pravda, citat de Ukrinform.

- Potrivit informaților obținute de la surse inalte din Cecenia, Ghenadi Gudkov, fost deputat al Dumei de Stat, a dezvaluit ca Ramzan Kadirov a fost supus unui transplant de rinichi, dar corpul sau a respins transplantul și se afla intr-o stare critica. Afirmațiile liderului opoziției ruse cu privire…

- O veste șocanta zguduie scena politica din Cecenia! Ramzan Kadirov, liderul autoritar al regiunii, se afla intr-o stare grava de sanatate. Informații recente dezvaluie ca acesta a fost supus unui transplant de rinichi, o intervenție chirurgicala majora care a generat ingrijorare cu privire la viitorul…