- Liderul cecen a fost adus de Putin la intalnirea cu președintele Turciei drept ”reprezentant al Rusiei musulmane”, dar a primit un rol decorativ Unul dintre cele mai viralizate personaje ale razboiului din Ucraina, Razman Kadirov, a inceput sa-i irite pe apropiații lui Putin și mai ales, potrivit relatarilor…

- Ramzan Kadirov a anuntat, printr-un mesaj pe canalul sau de Telegram, ca liderul de la Kremlin l-a decorat cu Ordinul „Alexandr Nevski”, unul dintre cele mai importante onoruri din istoria Rusiei.

- Liderul cecen Ramzan Kadirov, care s-a remarcat in ultima perioada mai degraba prin filmulețe pe TikTok, seriale penibile cu un fals Zelenski și mesaje pe Telegram, anunța ca autoritațile ruse dezvolta un „plan de demilitarizare” pentru țarile NATO. Liderul cecen s-a laudat ca a discutat deja despre…

- Liderul cecen Ramzan Kadirov a transmis, intr-un video pe canalul sau de Telegram, ca razboiul din Ucraina este „pentru fericirea oamenilor“ si acesta ar trebui sa dureze pana cand statele europene ridica toate sanctiunile impuse Rusiei si isi cer scuze.

- Liderul cecen Ramzan Kadirov a explicat, intr-o inregistrare video publicata pe canalul sau de Telegram, ce ar face daca ar fi in locul președintelui rus Vladimir Putin, sugerand ca „razboiul este o placere”.„Daca ar fi decizia mea, aș lua toate acele state europene care acum nu valoreaza absolut…

- Liderul cecen Ramzan Kadirov afirma, in cel mai recent avertisment video lansat pe canalul sau de Telegram, ca in Ucraina va avea loc in urmatoarele zile „o operațiune speciala adevarata”. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

