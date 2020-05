Stiri pe aceeasi tema

- In acest an se implinesc 75 de ani de la victoria armatei sovietice in fața Germaniei lui Adolf Hitler, dar celebra parada de la Moscova care marcheaza acest triumf va fi de aceasta data mai mult o sarbatoare-fantoma. Din cauza pandemiei, care impune restricții de distanțare sociala pentru combaterea…

- Primarul orașului Praga a spus ca este sub protecția poliției datorita „unui risc pentru viața mea”, o investigație a presei cehe indicând ca acesta a fost ținta unei tentative de otravire a rușilor, potrivit The Guardian.Zdenek Hrib a confirmat luni ca poliția l-a plasat sub…

- Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a semnat Legea care prevede simplificarea procedurii de acordare a cetațeniei. Acum nu va mai fi obligatoriu sa se renunțe la cetațeniile altor state, daca cineva vrea și cetațenia rusa, scrie Ria Novosti. Persoanele care s-au nascut în…

- Dilema prabușirii prețului petrolului. Ieftinirile sunt in beneficiul consumatorilor, dar pun in pericol economia. Trump vrea sa medieze razboiul Arabia Saudita-Rusia Presedintele american, Donald Trump, vrea sa intervina in razboiul petrolului in care se confrunta Rusia si Arabia Saudita, pentru a…

- Rusia a suspendat de azi toate zborurile internaționale, iar la Moscova intra în vigoare masurile de carantina, pentru a limita raspândirea noului coronavirus. Dupa saptamâni în care parea ocolita de epidemie, Rusia înregistreaza zilnic creșteri record, dar numarul…

- Guvernul rus a propus luni extinderea la intreaga tara a carantinei obligatorii aplicata de capitala Moscova in efortul de a opri raspandirea coronavirusului, relateaza EFE potrivit Agerpres. "Cer guvernatorilor regiunilor Rusiei sa ia nota de aceasta masura si sa studieze aplicarea ei in teritoriile…

- Kremlinul a anuntat marti ca Statele Unite au transmis Moscovei ca presedintele american Donald Trump nu se va mai deplasa in Rusia pentru a participa la ceremoniile de la 9 mai pentru marcarea 'Zilei Victoriei', relateaza Reuters. Presedintele rus Vladimir Putin prezideaza in fiecare an parada…