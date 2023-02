Operațiunea speciala din Ucraina se va incheia inainte de sfarșitul anului, a declarat liderul cecen Ramzan Kadyrov intr-un interviu cu ministrul cecen pentru Politica Naționala, Relații Externe, Presa și Informație, Akhmed Dudayev, publicat pe canalul sau Telegram. „Operațiunea speciala se va termina pana la sfarșitul anului. Statele europene vor recunoaște greșeala acțiunilor lor, Occidentul va […] The post Liderul cecen Kadyrov: „Operațiunea speciala din Ucraina se va incheia anul acesta” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .