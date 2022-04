Stiri pe aceeasi tema

- Drifturi cu tancul in centrul orasului Mariupol. Rusii au fost filmati in timp ce faceau drifturi cu un vehicul blindat in orasul distrus de bombardamente. Mass-media de stat rusa impartaseste cu mandrie imagini cu un tanc facand drifturi pe strazile devastate ale orasului. T-80BV calca trece nestingherit…

- Liderul cecen Ramzan Kadirov a promis ca trupele ruse vor cuceri joi, ”inainte sau dupa pranz”, combinatul siderurgic Azovstal din Mariupol, in estul Ucrainei.”Astazi, inainte sau dupa pranz, Azovstal va fi complet sub controlul fortelor armate ruse”, a declarat Ramzan Kadirov, ale carui unitati lupta…

- Liderul cecen Ramzan Kadirov a plasat noaptea trecuta o inregistrare audio pe canalul sau de Telegram in care anunța ca joi pana la pranz sau dupa combinatul siderurgic din Mariupol, Azovstal, va trece in totalitate sub controlul forțelor militare ale Federației Ruse.

- Liderul cecen Ramzan Kadirov a promis ca combinatul siderurgic Azovstal din orasul asediat Mariupol, in estul Ucrainei, va fi sub control rusesc in cursul zilei de joi, informeaza DPA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- ''In interiorul Azovstal se afla in prezent 200 de raniti care nu port primi niciun fel de asistenta medicala. Pentru ei si restul lumii ar fi mai bine sa puna capat acestei rezistente fara rost si sa mearga acasa la familiile lor'', a spus Kadirov.Liderul cecen este un susținator inflacarat al președintelui…

- Liderul cecen Ramzan Kadirov a declarat ca peste 1.000 de pușcași marini ucraineni s-au predat in orașul-port asediat Mariupol și a cerut forțelor ramase ascunse in combinatul siderurgic Azovstal sa se predea. Nu a existat niciun comentariu din partea oficialilor ucraineni cu privire la declarația facuta…

- Liderul republicii ruse Cecenia, Ramzan Kadirov, a anunțat joi ca soldații sai au preluat controlul asupra primariei din Mariupol, insa imaginile pe care le-a publicat sunt de fapt de la o cladire oficiala de la periferia orasului-port din sud-estul Ucrainei, asediat de armata rusa.