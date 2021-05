Stiri pe aceeasi tema

- Liderul gruparii jihadiste Boko Haram, Abubakar Shekau, a fost grav ranit intr-o tentativa de sinucidere intreprinsa pentru a evita sa fie capturat de gruparile jihadiste rivale legate de gruparea Stat Islamic in nord-estul Nigeriei, au anuntat joi pentru AFP doua surse apropiate serviciilor de informatii.…

- Treizeci de oameni au murit inecati in Nigeria dupa ce ambarcatiunea cu care calatoreau s-a scufundat, pe un rau din centrul tarii, a declarat luni pentru AFP un responsabil al serviciilor de urgenta. Ambarcatiunea, care transporta circa 100 de comercianti locali, s-a rupt in doua dupa ce s-a lovit…

- Multe din progresele facute in Afganistan in ultimii ani in privinta drepturilor omului si ale femeilor vor fi anulate in cazul in care talibanii vor reveni la putere in aceasta tara, se arata intr-un raport intocmit de analisti ai serviciilor de informatii ale SUA, informeaza Reuters.

- Comunitatea americana de informatii nu ttie cu exactitate cand si cum s-a transmis pentru prima oara coronavirusul SARS-CoV-2, care a declansat pandemia de COVID-19, a afirmat miercuri sefa serviciilor de informatii din SUA, Avril Haines, potrivit Reuters.

- Bolile, decalajul dintre cei bogați și cei saraci, schimbarile climatice și conflictele din interiorul și dintre națiuni vor reprezenta provocari și mai mari in deceniile urmatoare, pandemia de Covid-19 inrautațind deja unele dintre aceste probleme, releva un raport al serviciilor de informatii americane…

- O persoana a murit și alta este in stare grava in urma unui accident produs la ieșirea din Hunedoara. Șoferul a supraviețuit și le-a spus polițiștilor ca pasagerul s-a aflat la volan. Dupa ce au folosit aparatul etilotest, polițiștii au constatat ca șoferul bause alcool. Accidentul s-a produs…

- Arabia Saudita „respinge in totalitate” raportul serviciilor americane de informatii care-l acuza pe printul mostenitor saudit Mohammed bin Salman de faptul ca a „validat” asasinarea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi in 2018, relateaza AFP.

- Administratia Biden va prezenta joi un raport al serviciilor de informatii care concluzioneaza ca printul mostenitor saudit Mohammed bin Salman a aprobat in 2018 asasinarea jurnalistului Jamal Khashoggi, au declarat trei oficiali citati de NBC News. Citește și: Scandal intre Diana Șoșoaca…