- Formatia Bayern Munchen a fost invinsa, vineri seara, in deplasare, cu scorul de 3-2, de echipa Borussia Monchengladbach, intr-un meci din etapa a XV-a a campionatului Germaniei, in care a condus cu 2-0. Bayern Munchen a marcat prin Lewandowski ’21 (penalti) si Goretzka ’26. Borussia Monchengladbach…

- Formatia Bayern Munchen a invins, duminica seara, pe teren propriu, cu scorul de 5-2, echipa Mainz, intr-un meci din etapa a XIV-a a campionatului Germaniei, in care oaspetii au condus cu 2-0. Mainz a inscris prin Burkardt ’32 si Hack ’44, potrivit news.ro. Citește și: Iulian Bulai,…

- RB Leipzig a urcat, cel putin pentru moment, pe primul loc in Bundesliga, dupa ce a castigat cu 1-0 pe terenul echipei VfB Stuttgart, sambata, in etapa a 14-a a campionatului de fotbal al Germaniei. RB Leipzig s-a impus prin golul reusit de Dani Olmo (67), dupa ce Emil Forsberg a ratat…

- Formatia Bayern Munchen a invins, miercuri seara, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa Wolfsburg, intr-un meci din etapa a XII-a a campionatului Germaniei, in care oaspetii au condus cu 1-0. Au marcat Philipp ‘6 pentru Wolfsburg si Lewandowski ‘45+1, ’50 pentru Bayern, scrie news.ro.…

- Campioana en titre Bayern Munchen a fost tinuta in sah, 1-1, la Berlin de Union, si ramane pe primul loc in clasament doar golaverajului superior fata de RB Leipzig, castigatoare cu 2-0 in fata lui Werder Bremen, sambata, in etapa a 11-a a campionatului de fotbal al Germaniei. Gazdele au deschis scorul…

- Bayern Munchen, campioana Germaniei, a invins in deplasare formatia Borussia Dortmund cu scorul de 3-2 (1-1), intr-un meci derby disputat sambata in contul etapei a saptea a campionatului german de fotbal Bundesliga, potrivit Agerpres.Bavarezii s-au impus prin golurile lui Alaba (45+4), Lewandowski…

- Bayern Munchen s-a impus in derby-ul cu Borussia Dortmund, scor 3-2, iar primul gol al bavarezilor a venit dupa o faza geniala. In minutele de prelungire ale primei reprize, la scorul de 1-0 pentru Borussia, Bayern a obținut o lovitura libera la marginea careului de 16 metri. In jurul balonului s-au…