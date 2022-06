Demisie de rasunet in fruntea AUR. Iulian Cacau, președintele AUR din Satu Mare, și-a anunțat marți demisia din fruntea organizației județene a partidului. Acesta a facut anunțul pe Facebook, aducandu-i acuzații grave liderului partidului George Simion. Fostul membru AUR susține ca Simion ar fi organizat „petreceri la care s-au savarșit acte de preacurvie” deși, de dragul electoratului, pozeaza in ”creștin-familist”. De asemenea, Cacau a adaugat ca scopul lui Simion a fost sa instaureze o dictatura in Alianța pentru Unirea Romanilor. Intr-un text publicat pe contul de Facebook, politicianul și-a…