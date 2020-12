Copresedintele Aliantei pentru Unirea Romanilor (AUR) George Simion a declarat, duminica seara, ca partidul a obtinut peste cele 500.000 de voturi pe care si-a propus sa le intruneasca si care ar trebui sa le asigurea intrarea in Parlament. Dan Barna: Vedem cat e de greu sa iesim din logica de pesedism coclit "Nu o sa va dezamagim, nu o sa tradam, nu o sa intram in niciuna din variante in vreo coalitie de guvernare. Suntem oamenii faptelor, suntem oamenii care am promis ca nu vedem nicio diferenta intre partidele lui Klaus Iohannis si partidele lui Marcel Ciolacu", a spus el. Simion a mentionat…