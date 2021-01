Stiri pe aceeasi tema

- Liderul AUR, deputatul George Simion , a declarat marți, intr-un live filmat pe o terasa a Camerei Deputaților, ca „sistemul” a incercat sa-i „cumpere” pe cei din partid. El promite ca o sa faca periodic dezvaluiri din „cuibul de viespi numit Parlament”. „Sistemul acum ne da tarcoale si cauta sa ne…

- Liderul AUR, George Simion, susține ca in runda de consultari cu președintele Klaus Iohannis a simțit ca efectiv și-a pierdut timpul, asta pentru ca jocurile erau facute dinainte. Simion susține ca ia in calcul sa boicoteze urmatoarea runda de consultari. Citește și: Jocul majoritatilor in…

- Liderul AUR, George Simion, a declarat, duminica seara, in cadrul emisiunii ''Subiectiv'', ca a avut diverse discutii si negocieri ,''si cu asa-zisa stanga si cu asa-zisa dreapta'', iar acum, ''Alianta pentru Unirea Romanilor'' trebuie sa propuna si o varianta de prim-ministru. ''Am avut discutii,…

- George Simion a confirmat faptul ca a avut o intalnire cu cei de la PSD. Mai mult, el susține ca a discutat și cu cei de la PNL insa a refuzat sa precizeze cu cine. Liderul AUR susține ca i s-au propus atat participarea intr-un viitor guvern cat și diferite funcții in parlament.George Simion a vorbit…

- Copresedintele Aliantei pentru Unirea Romanilor (AUR) George Simion a declarat, duminica seara, ca partidul a obtinut peste cele 500.000 de voturi pe care si-a propus sa le intruneasca si care ar trebui sa le asigurea intrarea in Parlament.

- "O sa rog pe toata lumea, pe toata suflarea de AUR, sa se bucure, este o mare, mare victorie pe care reusim sa o obtinem la un de existenta a Aliantei pentru Unirea Romanilor. Se anunta a fi un rezultat foarte bun, am luat peste cele 500.000 de voturi pe care ni le-am propus si care ar trebui sa ne…

- ”AUR pentru Romania! O mare victorie pentru romani! Prima batalie castigata. Luptam acum sa oprim furtul voturilor", a anuntat liderul AUR, George Simion. Alianta AUR este un partid nou care ar putea trece pragul de 5%,

- Dan Barna a declarat ca senatorii USR nu au vrut sa participe la acest simulacru de plen al Senatului, unde trebuia sa fie votata initiativa cetateneasca „Fara penali in functii publice" si, in cazul in care ar fi fost asigurat cvorumul de prezenta necesar de 68 de senatori, nu ar fi fost atinse cele…