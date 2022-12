Stiri pe aceeasi tema

- Conferința de presa programata la ministerul Energiei a fost anulata, dupa ce si- a facut apariția liderul AUR, George Simion. Ministrul Virgil Popescu era asteptat sa ofere explicatii privind taxarea prosumatorilor. ”A fugit ministrul, a fugit Virgil, a fugit hotul”, a spus George Simion. Un secretar…

- Liderul AUR George Simion a aparut, luni, in sala de conferinte din Ministerul Energiei, unde ministrul Virgil Popescu urma sa dea explicatii privind scandalul legat de taxarea prosumatorilor. Evenimentul s-a amanat, iar liderul AUR l-a acuzat pe Virgil Popescu ca a fugit. Liderul AUR a ajuns la conferinta…

- George Simion s-a dus la ministerul Energiei, unde ministrul Virgil Popescu programase o conferința de presa privind controversata taxa pe soare. Liderul AUR a ținut un scurt discurs in sala de conferințe, in locul ministrului, care nu a mai ieșit din birou. Simion s-a dus chiar la ușa cabinetului demnitarului,…

- Presedintele PSD si al Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a declarat joi, in cadrul unei conferinte de presa la Giurgiu, ca aplicarea mecanismului de reglementare a tarifelor la energie nu va duce la o scumpire a acestora, iar la nivelul coalitiei de guvernare se doreste sa fie aplicat „cel putin…

- Liderul social-democraților, Marcel Ciolacu, a dat asigurari ca regulile privind pensiile speciale pentru magistrați, militari, polițiști, jandarmi nu vor fi schimbate “peste noapte” printr-o ordonanța de urgența. “Nu va exista o ordonanța de urgența data peste noapte in ce privește pensiile speciale…

- Liderul AUR George Simion a afirmat ca solutia la actuala criza a energiei o reprezinta reglementarea pietei de profil si cer Cabinetului Ciuca sa vina in Parlament cu un proiect de lege „serios” care sa vizeze acest lucru.

- „Atata ipocrizie cat am vazut astazi, aici in Parlament, din partea colegilor de la PSD nu incape nici macar in aceasta Casa a Poporului. Dle Ciolacu, toata vara ati fost la televizor sa-l criticati pe Virgil Popescu pentru criza si dezastrul din Energie si astazi ati votat impotriva motiunii. Este…