Partidul Alianta Liberalilor si Democratilor (ALDE) si-a propus sa mearga la alegeri singur si la alegerile locale si la cele parlamentare, dar nu exclude posibilitatea unor intelegeri in plan local, a anuntat duminica presedintele formatiunii, Calin Popescu Tariceanu.



"Asa cum anuntat in repetate randuri, ALDE si-a propus sa mearga la alegeri singur si la alegerile locale si la alegerile parlamentare. Acest lucru sigur ca nu exclude posibilitatea unor intelegeri in plan local care, in unele judete, ar putea sa aiba loc. Si sigur ca e spre interesul cetatenilor ca sa existe un echilibru…