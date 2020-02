Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul american de stat Mike Pompeo a condamnat marti atacurile fortelor guvernamentale siriene din provincia Idlib si a exprimat sprijinul Statelor Unite pentru Turcia, in urma atacurilor de luni impotriva unui post de observatie turc, transmite Reuters potrivit news.ro.”Statele Unite…

- Directorul general al grupului Alphabet, compania mama a Google, Sundar Pichai, a sustinut luni propunerea Uniunii Europene de interzicere temporara a tehnologiei de recunoastere faciala, din cauza posibilitatii de a fi folosita cu rea-intentie, transmite Reuters. ”Consider ca este important…

- Statele Unite ale Americii (SUA) au impus marti sanctiuni impotriva a doua societati acuzate ca folosesc in continuare mana de lucru nord-coreeana expatriata in strainatate, in pofida expirarii unui ultimatum al ONU menit sa puna capat acestei importante surse de venituri pentru Coreea de Nord, informeaza…

- UNESCO reamintește Statelor Unite protecția bunurilor culturale in caz de conflict. Directoarea generala a UNESCO, Audrey Azoulay, a reamintit luni ca Statele Unite au ratificat doua conventii care protejeaza bunurile culturale in caz de conflict, dupa amenintari ale lui Donald Trump ca armata SUA ar…

- Presedintele Donald Trump a declarat luni ca ar fi dezamagit sa afle ca "se pune ceva la cale" in Coreea de Nord si a asigurat ca Statele Unite urmaresc indeaproape activitatile din aceasta tara asiatica, informeaza Reuters. "As fi dezamagit daca ceva ar fi pus la cale, iar daca se adevereste…

- Statele Unite sunt pregatite sa ”ia masuri concrete” in vederea unui acord care sa oblige Coreea de Nord sa-si abandoneze programele nuclear si balistic, insa Consiliul de Securitate al ONU este necesar sa fie dispus sa raspunda oricarei provocari a Phenianului, subliniaza ambasadoarea americana…

- Seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, i-a invitat joi pe manifestantii iranieni sa transmita Statelor Unite orice dovada de "represiune" din partea regimului de la Teheran, dand asigurari ca Washingtonul "va sanctiona aceste abuzuri", relateaza AFP. In urma cu aproape o saptamana,…

- Ambasada Rusiei in Statele Unite a condamnat miercuri comportamentul Washingtonului in raport cu cetațenii ruși, acuzandu-l de „vanarea” acestora și a lansat un „protest diplomatic”, dupa ce Israelul a extradat un hacker rus americanilor, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.roReacția…