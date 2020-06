Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Al-Qaeda din Magrebul Islamic (AQMI), algerianul Abdelmalek Droukdel, a fost ucis de catre forțele franceze in nordul țarii africane Mali, informeaza BBC. Anunțul a fost facut de ministrul francez al Apararii, Florence Parly, pe Twitter. Fortele franceze au capturat si un important membru al…

- Armata iraniana a cumparat trei drone ce pot transporta bombe si care au o raza de actiune de 1.500 de kilometri, a anuntat, sambata, ministrul apararii, Amir Hatami, la televiziunea nationala, conform Agerpres.Dronele pot monitoriza "miscarile inamicului de la o distanta considerabila" si sunt capabile…

- Anuntul a fost lansat recent dupa ce ministrul Economiei, Virgil Popescu, a dat verde pentru o linie de productie de echipamente sanitare in contextul pandepidemiei de coronavirus. Ministrul a precizat saptamana trecuta ca la data de 15 aprilie poate sa inceapa producția de maști daca totul decurge…

- Deputatul Grațiela Gavrilescu anunța ca situația este grava in multe domenii de activitate direct implicate in lupta impotriva noului tip de coronavirus. In contextul in care președintele Romaniei a anunțat ca Armata va fi scoasa pe strazi pentru a ajuta Poliția și Jandarmeria, ea susține ca echipamentele…

- Iohannis anunța extinderea restricțiilor de circulație și pe timpul zilei. Armata se alatura forțelor de ordine pe teren Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca recomandarile in cazul epidemiei de coronavirus devin obligatii. "Am convenit că este nevoie de măsuri suplimentare…

- Armata trimite personal militar medical pentru a sprijini procedura de triaj epidemiologic de la punctele de trecere a frontierei de la granița de sud, vest și nord-vest a Romaniei, anunța Ministerul Apararii. Masura vine in urma unei solicitari transmise de Departamentul pentru Situații de Urgența.…