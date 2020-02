Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Donald Trump a anuntat joi ca Statele Unite l-au ucis pe liderul Al-Qaida in Peninsula Arabica (AQAP), Qasim al-Raymi (al-Rimi), in cursul unei operatiuni de combatere a terorismului desfașurate in Yemen, relateaza agențiile Reuters și France-Presse, citate de Agerpres .

- Coreea de Nord a anuntat joi ca a abandonat angajamentul de suspendare a testelor nucleare si cu rachete balistice, acuzand incapacitatea Statelor Unite de a respecta termenul de sfarsit al anului 2019 pentru negocierile nucleare si sanctiunile americane ”brutale si inumane”, transmite Reuters potrivit…

- Președintele Donald Trump a povestit minut cu minut cum a avut loc atacul cu drone care l-a ucis pe generalul iranian Qassem Soleimani în timpul unei cine de strângere de fonduri, potrivit unei înregistrari audio obținute de CNN. Liderul de la Casa Alba a relatat ca Soleimani ”spunea…

- Emisarul Special al SUA pentru Coreea de Nord Stephen Biegun va sosi duminica în Coreea de Sud înaintea împlinirii termenului de un an, stabilit de Phenian pentru Washington, în care acesta sa îsi schimbe abordarea fata de negocierile privind denuclearizarea, blocate în…