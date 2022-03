Stiri pe aceeasi tema

- Sala de ședințe a Consiliului Local din cadrul Primariei municipiului Suceava va fi modernizata cu bani de la buget. Primarul Ion Lungu a declarat astazi ca valoarea investiției se ridica la 4,651 de milioane de lei, suma care include TVA-ul, indicatorii tehnico economici urmand a fi aprobați in ședința…

- Fostul ministru al Sanatatii - Ioana Mihaila a explicat, dupa afirmatiile actualului ministru Alexandru Rafila referitoare la PNRR si consultanta de 25 de milioane de euro, ca 5 milioane sunt cheltuielile cu operationalizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Dezvoltarea Infrastructurii de Sanatate…

- Lupta deschisa pentru putere și control care a început joi seara în USR pare a fi abia la început, dupa ce ambele tabere transmit ca nu sunt dispuse la reconciliere. Scandalul din USR ar putea escalda în ședința Biroului Național programata la începutul saptamânii…

- „Nu am trei milioane de dolari in cont. Suma exacta este in declarația de avere, dar acum au descoperit niște colegi de presa. Inainte de a intra in politica, am inceput un proiect in SUA, la Silicon Valley, am lucrat in 2014. Compania Zipline a facut peste 250.000 de livrari cu drone. Am fost unul…

- "Particip la sedinta Consiliului Local Mogosoaia, unde am venit impreuna cu mai multi colegi sa o sustinem pe colega noastra", a scris Ciolos pe Facebook."In semn de solidaritate cu colega noastra Felicia Ienculescu-Popovici suntem prezenti la sedinta Consiliului Local Mogosoaia. Citu, mai e inca membru…

- „Frana... A aflat si Grindeanu, dar comenteaza "ca cetatean european". In 2021 am apasat pe acceleratie cu programul de achizitii de materiale pentru calea ferata si lucrari de reinnoire. In total, din subventia bugetara pentru intretinere au fost folosite in jur de 220 milioane de lei pentru lucrari…

- Cornel Șfaițer ar putea renunța la funcția de manager general al lui Sepsi Sf. Gheorghe. Este tentat de oferta divizionarei secunde Poli Iași. Sepsi Sfantu Gheorghe ar putea sa ramana fara manager. Instalat la clubul covasnean in septembrie 2019, Cornel Șfaițer este tentat sa renunțe la funcție, deși…

- Legumicultorii vor beneficia in acest an de un ajutor de minimis de cel mult 4.000 de euro pentru cultivarea de tomate, ardei gras, kapia, castraveti, fasole pastai, salata, spanac si ceapa verde in spatii protejate, plafonul maxim alocat pentru aceasta schema de sprijin fiind de 225 milioane de lei…