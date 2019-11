Liderii USR din Timișoara și Timiș au votat pentru schimbarea României Liderii USR din Timiș, respectiv Timișoara au votat in primul tur al alegerilor prezidențiale pentru o Romanie schimbata, duminica, la ora 10, la secția 115 din Școala Gen. 30. Cristian Moș, președintele USR Timiș, susține ca a votat pentru ca la 30 de ani de la Revoluția din Decembrie 1989 sa se incheie revoluția. „Am votat pentru schimbarea in bine a Romaniei, am votat pentru ca, la 30 de ani de la Revoluție, sa incheiem Revoluția. Am incredere in timișeni, am incredere in romani, sper ca vremea rea sa nu-i țina in case”, a spus Moș, dupa vot. Liderul USR Timișoara a… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

