Stiri pe aceeasi tema

- Retragerea Marii Britanii din Uniunea Europeana este "un soc" si un "semnal de alarma", a declarat vineri seara presedintele Frantei, Emmanuel Macron, subliniind ca natiunile UE vor avea o abordare unitara in viitoarele negocieri cu Guvernul de la Londra, scrie Mediafax.ro."Este decizia suverana…

- Plecarea Regatului Unit din Uniunea Europeana, care are loc formal la miezul noptii, este un "soc" si "un semnal de alarma istoric pentru intreaga Europa", a declarat vineri presedintele francez Emmanuel Macron, cu cateva ore inainte de Brexit, transmite AFP. Potrivit lui Macron, retragerea…

- Ambasadorul Romaniei in Marea Britanie, Dan Mihalache, a transmis un mesaj romanilor care traiesc in UK, in contextul in care astazi este ultima zi a Regatului Unit in Uniunea Europeana. Ambasadorul spune ca romanii nu au niciun motiv de ingrijorare: pana la sfarsitul anului, se poate calatori in…

- Vineri este ultima zi in care Marea Britanie are calitatea de membru al Uniunii Europene, la trei ani si jumatate de cand cetatenii britanici au decis, prin intermediul unui referendum, ca tara lor sa iasa din Blocul comunitar. Cetatenii romani care traiesc in Marea Britanie pot aplica pana in iunie…

- Uniunea Europeana a anunțat vineri numirea unui prim ambasador în Regatul Unit, care își va prelua funcția începând cu 1 februarie, la o zi dupa Brexit, informeaza AFP.Portughezul Joao Vale de Almeida va conduce delegația ce va reprezenta Uniunea Europeana în Marea…

- Boris Johnson este ''unul dintre cei mai curajosi politicieni din Europa'' si Uniunea Europeana ar trebui sa-si propuna relatii strategice solide cu Regatul Unit dupa ce aceasta paraseste blocul comunitar, a declarat joi premierul ungar Viktor Orban, transmite Reuters. …

- Marea Britanie organizeaza maine alegeri legislative, un scrutin legislativ cu importanța cruciala care va decide soarta Brexit-ului și care va afecta in mod categoric viețile romanilor care traiesc acum in Regat. Urmeaza o perioada de incertitudine, așa ca Libertatea a vorbit cu cațiva romani din Marea…

- In cadrul unui interviu pentru postul german de televiziune ARD, președintele in exercițiu al Executivului britanic, ce urmeaza sa fie inlocuit de Ursula von der Leyen, a apreciat ca problemele cu care se confrunta statul britanic au fost amplificate ca urmare a inițiativei Brexit. „Marea…