- Liderii Uniunii Europene se pregatesc pentru o reducere suplimentara a livrarilor de gaze din Rusia, cautand modalitati de a amortiza efectele crizei si ale cresterii preturilor la energie, scrie Bloomberg, citat de Ziarul Financiar.

Pretul gazelor pentru europeni cresc semnificativ pe masura ce Rusia incearca sa amplifice criza energetica a continentului si sa-i puna pe marii lideri europeni fata in fata cu scenariul unei Europe care este fortata se functioneze fara gaz rusesc, scrie Bloomberg, relateaza Mediafax.

Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au continuat sa scada vineri, indreptandu-se spre a treia saptamana de declin consecutiv, in urma diminuarii temerilor privind intreruperea livrarilor din Rusia, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres.

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au continuat sa scada vineri, indreptandu-se spre a treia saptamana de declin consecutiv, in urma diminuarii temerilor privind intreruperea livrarilor din Rusia, transmite Bloomberg.

- Un volum record de titei rusesc este incarcat in petroliere, cantitati fara precedent urmand sa ajunga in India si China, in conditiile in care alte state au restrictionat importurile, din cauza razboiului din Ucraina, transmite Bloomberg. Intre 74 si 79 milioane de barili de titei din Rusia (membru…

- China cauta sa-si refaca stocurile strategice de titei cu petrol ieftin din Rusia, un semn ca Beijingul isi intareste legaturile energetice cu Moscova, intr-un moment in care Europa vrea sa interzica importurile din cauza razboiului din Ucraina, transmite Bloomberg.

Cheltuielile militare globale au depasit pentru prima data 2.000 de miliarde de dolari pe an si se pare ca vor creste si mai mult, pe masura ce tarile europene isi intaresc fortele armate ca raspuns la invazia Rusiei in Ucraina, scrie Bloomberg, citat de Ziarul Financiar.