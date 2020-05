Liderii UE vor sa stranga 7,5 miliarde de euro intr-o singura zi pentru lupta impotriva noului coronavirus Liderii europeni s-au angajat sa stranga, in perioada imediat urmatoare, miliarde de euro pentru finantarea luptei impotriva pandemiei create de noul coronavirus. Intreaga campanie incepe luni, pe 4 mai, cand liderii si-au propus sa colecteze, dintr-un foc, nu mai putin de 7,5 miliarde de euro.



Sustinand ca astfel raspund apelului Organizatiei Mondiale a Sanatatii de a contribui la efortul global impotriva Covid 19, liderii europeni au anuntat ca lanseaza "o platforma pentru cooperarea globala pentru accelerarea cercetarii si dezvoltarii si pentru distributia echitabila a vaccinului… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a promulgat vineri un nou plan de ajutor de aproape 500 de miliarde de dolari pentru a sprijini economia puternic afectata de restrictiile impuse de epidemia de coronavirus. "Aceasta este o veste buna pentru intreprinderile mici si este o veste buna pentru…

- In Norvegia, unde epidemia provocata de noul coronavirus pare sub control, s-au redeschis luni cresele, fiind un prim pas spre o ridicare lenta si treptata a restrictiilor in regat, relateaza AFP, citata de Agerpres. Aceasta redeschidere a creselor, care pune capat la cinci saptamani de semi-izolare…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a lansat un serviciu chatbot prin Facebook Messenger pentru combaterea dezinformarii in legatura cu noul coronavirus, a anuntat miercuri agentia Natiunilor Unite pentru Sanatate. Chatbot-ul, sau robot conversational, este o extensie a serviciului Health…

- Companiile aeriene globale au cerut marti guvernelor sa accelereze asistenta financiara pentru salvarea industriei de transport aerian, ele dubland estimarile privind scaderea veniturilor inregistrata anul acesta din cauza efectelor pandemiei de coronavirus (Covid-19) la peste 250 miliarde de dolari.…

- Grupul de Comunicare Strategica anunta ca, marti dimineata, a fost inregistrat al optulea deces al unui pacient infectat cu noul coronavirus din tara noastra. Este vorba despre un barbat de 70 ani, care era internat la Spitalul Clinic de Boli Infectioase Craiova. Acesta a fost confirmat pozitiv…

- Cancelarul german Angela Merkel intra in autoizolare la domiciliu dupa ce a intrat in contact cu un medic testat pozitiv la noul coronavirus, a comunicat duminica purtatorul sau de cuvant. Putin mai devreme, cancelarul anuntase ca orice adunare de mai mult de doua persoane in spatiul public…

- Salvati Copiii Romania anunta ca deschide un fond de urgenta pentru sprijinirea sistemului medical in criza provocata de noul coronavirus. "In contextul pandemiei de coronavirus, care pune presiune majora pe sistemul medical, Salvati Copiii Romania anunta deschiderea unui fond de urgenta pentru…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a declarat, miercuri seara, pandemie in cazul imbolnavirilor cu COVID-19. La nivel mondial, numarul cazurilor de infectare cu Covid-19 depaseste 120.000. Numarul deceselor a trecut de 4.000. "Am facut o evaluare, iar situatia generata de…