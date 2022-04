Stiri pe aceeasi tema

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a plecat vineri dimineata cu trenul din Polonia spre Kiev, capitala Ucrainei, unde se va intalni cu presedintele Volodimir Zelenski. Ea este insotita de seful diplomatiei UE, Josep Borrell.

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, si seful diplomatiei UE, Josep Borrell, se vor deplasa in aceasta saptamana la Kiev pentru a se intalni cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a semnat cererea de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeana chiar in timpul negocierilor ruso-ucrainene din Belarus. Zelenski a declarat luni ca țara ar trebui sa fie primita in Uniunea Europeana in procedura de urgența. „Soldații noștri nu lupta doar pentru…

- Uniunea Europeana a anunțat ca intenționeaza sa inceapa furnizarea de arme catre Ucraina. Este prima data cand UE ia o astfel de decizie, relateaza BBC. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a spus ca aceasta decizie marcheaza un „moment de cotitura”. „Pentru prima data, UE va finanța…

- UE inchide spațiul aerian pentru avioanele rusești, livreaza armament Ucrainei și interzice site-urile Sputnik și Russia Today Decizii istorice ale Uniunii Europene in contextul conflictului din Ucraina. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen a declarat, duminica seara, ca UE va finanța…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a dat asigurari joi Finlandei ca blocul comunitar va fi alaturi de ea, in contextul disputei dintre Occident si Rusia din cauza Ucrainei, relateaza dpa. Finlanda a aratat mereu solidaritate in calitate de membru al UE si, de aceea, se poate…